هل يجوز أداء العمرة مرتين خلال سفر واحد؟.. «الإفتاء» تحسم الأمر

«هل يجوز أداء العمرة مرتين خلال سفر واحد؟».. سؤال يطرحه كثيرون من المسلمين، لا سيما الراغبون في أداء أكثر من عمرة خلال رحلة سفر واحدة، إلا أنهم يتشككون في مدى جوازها وقبولها، وهو ما أجابت عليه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

هل يجوز أداء العمرة مرتين خلال سفر واحد؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال «هل يجوز أداء العمرة مرتين خلال سفر واحد؟»، موضحًا أنه بالفعل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد أو في اليوم الواحد، وذلك في حال كان الحاج متمتعًا وراغبًا في أداء أكثر من عمرة خلال رحلته وزيارته لبيت الله الحرام.

وجاء تشكك كثيرين من مدى جواز أداء العمرة مرتين في السفر الواحد، نتيجة لاختلاف العلماء حول هذا الأمر، بحسب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية بـ دار الإفتاء المصرية، الذي أوضح أن العلماء في هذه القضية انقسموا إلى رأيين: «سبب اختلاف العلماء في هذا الأمر هو اختلاف الفهم في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت، لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة».

سبب اختلاف الفريقين

وأضاف «عبد السميع»: «وقالت عائشة رضي الله عنها: فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج إلى التنعيم، فأحللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي، ولا صدقة، ولا صوم».

واستكمل «عبد السميع» قائلًا: «ذهب فريق من العلماء إلى أن تكرار العمرة في حديث عائشة – رضي الله عنها - خاص بها فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أحد ممن حج معه لم يأتوا بهذه العمرة، وقالوا: وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها تطييبا لقلبها، بينما رأى الفريق الثاني أن حديث عائشة – رضي الله عنها - هذا عام في حق كل أحد، فيجوز لأي أحد أن يكرر العمرة خلال سفرة واحدة، وأن العمرة فعل خير، وأنه قد وردت الأحاديث الكثيرة بالترغيب فيها والحث عليها»، وأن الفريق الثاني يرى أنه برغم جواز تكرار العمرة في سفر واحد، إلا أن الأولى أن ينشئ لكل عمرة سفرًا.