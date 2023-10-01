«تعليم القاهرة» تعتمد نتيجة مسابقة معلم متميز

اعتمد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، نتيجة مسابقة معلم متميز مبدع، المشاركة فيها جميع الإدارات التعليمية بالقاهرة تحت شعار مشاريع إبداعية بتعليم القاهرة، وذلك في إطار الخطة التنفيذية لوحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتى تهدف إلى التواصل البناء مع جميع المعلمين وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجههم وبحث مقترحاتهم لدعم وتطوير منظومة التعليم، وذلك تحت إشراف رامي الشوادفي مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، والدكتورة هالة البهيدي وكيل إدارة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية.

تقييم المشروعات

وتعد هذه المسابقة الأولى من نوعها التي تستهدف المعلم وتحقق التواصل والدعم الفعال للمعلمين، وتواكب اليوم العالمي للمعلم الموافق 5 أكتوبر من كل عام.

يذكر أنه تقدم للمسابقة 27 مشاركا، وجرى التقييم من خلال لجنة متميزة من موجهي العموم بالمديرية حيث تم التقييم على عدة مراحل؛ الأولى تتمثل في دراسة نظرية وتقييم للمشروعات المقدمة من خلال جلسات تقييم أولية، والمرحلة الثانية عبارة عن جلسات تقييمية نهائية تناولت عرض المعلمين المشاركين لمشروعاتهم عرضا مباشرا أمام لجنة التقييم.

فوز 6 مشاركين بالمراكز من الأول حتى الخامس

وأسفر التقييم عن فوز 6 مشاركين بالمراكز من الأول حتى الخامس علما بأنه جار الإعداد للتكريم والمكافآت، ونظرا لأن المسابقة متميزة وتمثل سبقا لمديرية تعليم بالقاهرة، تقرر منح جميع المشاركين شهادات تقدير تكريما لمشاركتهم في المسابقة وكذلك مكافأة الفائزين وتكريمهم من قبل المديرية والإدارة العامه للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم.