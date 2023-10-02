الرئيس السيسي يحذر من تبعات الزيادة السكانية: لها بُعد خطير على الاستقرار

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تأثير الزيادة السكانية على موارد مصر المائية، قائلا إنّ القضية السكانية بُعدٌ خطير في الاستقرار، موضحًا: «المواطن مش هيعرف ده إلا بعد 10 سنين لما الدولة متقدرش توفر المياه».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «محدش يعرف ده عشان إحنا مش بنتكلم في كثير من الأمور للرأي العام».

وتابع: «طرحت الخطة على رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير الري من أجل عمل محطات معالجة ثنائية وثلاثية متطورة عشان كل المياه اللي بتطلع من الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي نعالجها ونلقيها مرة أخرى في مجاريها حتى نضيف مياه بمعالجة أخرى تكون صالحة مع حجم كمية المياه الكبير الذي ينزل في نهر النيل.. عشان نقول إننا هنعمل محطات مياه تطلع مليار متر مياه لمليون مواطن قادمين ده موضوع مش ممكن ومحدش يقدر عليه».

وواصل: «لو اتكلمنا في التعليم أو الصحة أو الإنتاج الغذائي هنلاقي المشكلة طالعة، زدنا 25 مليون نسمة في آخر 10 سنوات».