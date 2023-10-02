الرئيس السيسي: في 2040 هنوصل لـ150 مليون نسمة وسنحتاج 50 مليار متر مياه

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المياه، قائلا: «لما بتقول مليون مواطن عاوزين مليار متر، ولما تقولي في 2040 هيوصل عدد السكان تقريبا 150 مليون بالطريقة دي محتاجين 50 مليار متر مياه طب خليهم 25 مليار مياه طب هنجيبهم إزاي؟».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «حد يقولي طب اللي شايفينه في العاصمة ده إيه؟ لأ دي المياه دي بتاعت محطة المعالجة الموجودة على طريق السخنة، المياه دي كانت بتتعالج واتعملت لها شبكة للقاهرة الجديدة والعاصمة، دي مش مياه صالحة، آه بنعمل لها معالجة عشان تكون صالحة للزراعات والحدائق».

وواصل: «النمو السكاني القائم دلوقتي ومستمر بالطريقة دي هيبقى محتاج مياه أد المياه اللي بتجيله دلوقتي طب هيعمل إيه؟ يبقى إذن لما نيجي نتكلم لأهالينا اللي بيزرعوا ونقول يا جماعة استخدم المياه استخدام رشيد ده موضوع اللي عاوز يقرب من ربنا يحرص عليه لأن المياه دي هتساهم في حياة الآخرين».