وسائل إعلام: إعلان حالة التأهب في عدة مناطق أوكرانية بينها «كييف»

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق بينها: «كييف - تشرنيهيف - سومي - بولتافا - تشيركاسي - بولتافا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي سياق متصل، تخلى الغرب تخلى عن خططه باستيلاء أوكرانيا على «شبه جزيرة القرم»، فيما أرجعت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في مقال، الأمر إلى خوفها من العواقب التي ستترتب عن هذا الأمر.

وفي بريطانيا، نصح وزير الدفاع السابق بن والاس، أوكرانيا، بتجنيد الشباب بشكل أكثر نشاطا للخدمة العسكرية، مشيرافي صحيفة «ديلي تليجراف» المحلية، إلى أن هذا سيمنع تباطؤ وتيرة هجوم «كييف»المضاد.

بدورها، أوقفت الولايات المتحدة، العمل بقانون الإعارة والتأجير لأوكرانيا، الذي كان ساري المفعول حتى 30 سبتمبر الماضي، فيما قالت صحيفة «سترانا» الأوكرانية، إن القانون أعطى للرئيس الأمريكي جو بايدن الحق في نقل الأسلحة والمساعدات الأخرى إلى أوكرانيا بموجب إجراءات مبسطة.

من جانبه، نشر مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مالك موقع إكس«تويتر سابقا»، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر موقع التدوينات القصيرة، صورة معدلة لوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو في حالة انفعال شديد، وعلق بالقول: «عندما تمر خمس دقائق وأنت لم تطلب مساعدة بمليار دولار»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

موسكو: حل أزمة أوكرانيا عبر التفاوض لم يُطرح في الأمم المتحدة

وأشار نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إلى أن حل الأزمة الأوكرانية عبر التفاوض لم يُطرح في المنظمة، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية، أن «كييف» أبدت عدم جهوزيتها المطلقة لبحث أي شيء مع بلاده

بدورها، قالت السلطات في كوريا الشمالية، إن «واشنطن» والدول الغربية تحاول إخفاء آثار تورطهما في تفجيرات خطوط أنابيب غاز «السيل الشمالي» الروسي، مشيرة على لسان رئيس إدارة شؤون روسيا، «كيم جونج جيو»، إلى رفض الولايات المتحدة والغرب الطلبات المشروعة لـ«موسكو»، للمشاركة في التحقيق في الحادث وإجراء تحقيق دولي مشترك تحت اختصاص الأمم المتحدة،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.