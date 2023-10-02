إنجازات 10 سنوات.. رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني وزيادة المعاشات
كتب:
محمد سامي الكميلي
09:04 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
المعاشات
تبنت الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية حزمة من السياسات الاجتماعية التي توفر الحماية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأشد احتياجا، وخاصة في ملف التأمينات والمعاشات، نرصدها خلال السطور التالية:
جهود الدولة في التأمينات والمعاشات
- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1 يناير 2014 ليصبح 10700 جنيه في 1 يناير 2023.
- رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيها، ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة.
- زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا من 86.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 ليصبح 340 مليارجينه في 30 يونيو 2023.
- زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن إلى نحو11 مليون مواطن.
- بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في 1 يوليو 2014 لتصبح 15% في 1 أبريل 2023.
- بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليارا عن ذات الفترة.