أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تبدأ من السواحل الغربية وتصل إلى لقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية صباح اليوم، أوضحت استمرار انتشار الغطاء السحابي، بداية من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد؛ وفقا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار اليوم على القاهرة والمحافظات

وذكرت الهيئة تعرض عدد من المحافظات لسقوط أمطار خفيفة بدء من ساعات الصباح الأولي، منها السواحل الغربية للبلاد، وبعض محافظات شمال الدلتا، بسبب امتداد منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، عمل على تكاثر السحب الممطرة، مع توقعات باستمرار الأمطار اليوم على مدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد، وخليج السويس ووسط سيناء، وشمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبري، بنسب تتراوح بين 25-30%، ولكنها ستكون بين متوسطة وخفيفة ولن تؤثر على سير الحياة اليومية.

نشاط الرياح الشمالية الغربية على وسط سيناء

وأشارت إلى أنه من المتوقع، أن يكون هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية بسرعات تصل لـ35 كم في الساعة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم 2 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 26 درجة مئوية.