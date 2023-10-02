ما مصير عقار الإيجار القديم حال وفاة المستأجر؟.. محامٍ يجيب

كشف المحامي شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن مصير عقارات وشقق الإيجار القديم حال وفاة المستأجر، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذا الملف خلال مؤتمر «حكاية وطن» مساء أمس، وتأكيده أنّ الملف يقف عقبة حقيقية في استغلال أصول الدولة المصرية، حيث يوجد نحو مليوني شقة مغلقة وتقُدر قيمتها بـ«تريليون جنيه».

وأكد الجعار، لـ«الوطن»، أنّ نظام الإيجار القديم كان في البداية نظام إيجار أبدي ودائم، ويورث لـ5 أجيال، إلا أنّ المحكمة الدستورية العليا حكمت في 2002 بأن يصبح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي.

وأوضح «الجعار»، أنّ المحكمة الدستورية العليا حددت شروطا ليمتد عقد الإيجار القديم إلى ورثة الجيل الأول، ومنها أن يكون الشخص من أقارب الدرجة الأولى، وأن يكون مقيما مع المستأجر إقامة دائمة ومستقرة لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك، وذلك لكي يمتد له عقد الإيجار، متابعا: «مكتسب المستأجر بالبقاء والامتداد لجيل واحد، بحكم المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في مصر».