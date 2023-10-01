سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 1-10-2023

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-10-2023 في البنوك المصرية، حسب الأسعار التي أعلنت أمس في ختام التعاملات، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-10-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعرالريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- كما وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلى 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- فيما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل ميد بنك فيبلغ 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.