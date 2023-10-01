رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 1-10-2023

كتب:

مريم حنفي
09:33 ص | الأحد 01 أكتوبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-10-2023 في البنوك المصرية، حسب الأسعار التي أعلنت أمس في ختام التعاملات، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-10-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

سعرالريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 

- كما وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلى 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- فيما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك التجاري الدولي. 

سعر الريال السعودي في ميد بنك

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل ميد بنك فيبلغ 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع. 

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-9-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-9-2023 في البنوك المصرية

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-9-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك المصرية