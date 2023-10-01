استمرار إقبال المواطنين على مكاتب التوثيق لدعم مرشحي الرئاسة بالفيوم

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لليوم السابع على التوالي، لتحرير توكيلات تأييد لمرشحي الرئاسة، التي جاء أغلبها لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنسبة 99%، وذلك نظرًا لشعبيته الكبيرة في محافظة الفيوم بسبب مشروعات حياة كريمة، ومعاش تكافل وكرامة، وغيرها من الإنجازات التي شهدتها المحافظة في عهده.

وتفوق الرجال على السيدات اليوم للمرة الأولى في عدد المتوافدين على مكاتب التوثيق بمختلف أرجاء المحافظة، خصوصًا في فرع توثيق مرور الفيوم، بعد تصدر السيدات المشهد على مدار الـ6 أيام الماضية.

تأييدات لدعم الرئيس السيسي

قال محمد محمود، أحد المواطنين، إنّه انتظر الأيام الماضية لحين تقلص الزحام، وقدم إلى مكتب التوثيق، لتحرير توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا إياه بالترشح لفترة رئاسية جديدة لكي يكمل قطار الإنجازات الذي انطلق خلال السنوات القليلة الماضية في محافظة الفيوم، وخارجها.

وفاء: هنتخب الرئيس السيسي

من ناحيتها كشفت وفاء سعيد، ربة منزل إنها حضرت أول أيام تحرير توكيلات دعم المرشحين عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، ولكنها فشلت في تحرير توكيل لشدة الزحام فاضطرت للمغادرة، وعادت مجددًا اليوم، موضحةً أنّها مستفيدة من معاش تكافل وكرامة، ولأول مرة رئيس يشعر بالبسطاء ويساعدهم ليعيشوا حياة كريمة لذلك حررت توكيلًا لدعم الرئيس السيسي ليستمر في رعايته للبسطاء أمثالها.

مستقبل وطن يواصل استقبال الوفود

في سياق متصل، استقبل أعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، العشرات من أهالي مراكز محافظة الفيوم، لتحرير توكيلات الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك منذ الثامنة صباحًا وحتى الآن، واستمرارًا لحين إغلاق مكاتب التوثيق في التاسعة مساء اليوم.