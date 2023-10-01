بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض أسعار 6 سلع مهمة في الأسواق

تشهد أسعار السلع تباينًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، خلال الآونة الأخيرة، ومؤخرًا، شهدت عدة سلع أساسية ومهمة، انخفاضًا في أسعارها، خاصة البصل الذي انخفض سعره بعد قرار وقف تصدره.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أبرز 6 سلع انخفضت أسعارها، التي جاءت على النحو التالي:

انخفاض أسعار البصل

شهدت أسعار البصل اليوم الأحد، انخفاضًا بلغ 5 جنيهات في سوق العبور، تزامنًا مع قرار الحكومة بمنع تصدير البصل بدءًا من اليوم 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر متواصلة، إذ تراوح سعر كيلو البصل بين 14 و19 جنيهًا للكيلو في سوق العبور.

انخفاض أسعار الطماطم

شهدت أسعار الطماطم في سوق العبور وجميع الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا، مع زيادة حصاد محصول الشتلة الشتوية من الطماطم، وكثرة المحصول بالأسواق، مما ساعد على انخفاض أسعارها لتتراوح من 10 إلى 12 جنيهًا، وفقا لتباين الأسعار من مكان لآخر، وانخفض سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة بالعبور لبتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

انخفاض أسعار البيض

وأعلنت بورصة العامة للدواجن اليوم، انخفاض سعر طبق البيض اليوم، في ظل وجود توقعات جديدة بزيادة مبيعات البيض خلال الأيام المقبلة، حيث يتراوح سعر البيض الأبيض في المزرعة بين 122 و124 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البيض الأحمر من المزرعة بين 124 و127 جنيهًا، ويتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 134 و136 جنيها.

انخفاض أسعار الأرز خلال أيام

ومن المتوقع انخفاض أسعار الأرز مع بدء حصاد المحصول الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر، حيث تشهد الأسواق طرح كميات كبيرة من نوعية الأرز الأبيض عريض الحبة بأسعار منخفضة.

ويصل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة إلى 13 ألفًا و500 جنيه للطن، بينما يبدأ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة من 14 ألفًا و500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، ويبدأ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة من 19 ألفًا حتى 20 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر الأرز عريض الحبة من 20 لـ21 ألف جنيه للطن.

انخفاض أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، تراجعًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغ 35 جنيهًا، وذلك في عيار 21، ليسجل الجرام في بداية تعاملات اليوم الأحد، 2165 جنيهًا للشراء دون مصنعة، وسجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم، 17 ألفًا و320 جنيهًا، مقابل 17600 جنيه في تعاملات الخميس الماضي، بتراجع وصلت قيمته إلى 280 جنيهًا، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

انخفاض أسعار الحديد

وسجل سعر حديد عز تراجعًا أمس، وخسر الطن نحو 2600 جنيه، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر «حديد عز» أمس السبت، تراجعًا كبيرًا ليصل سعره نحو 33 ألفًا و282 جنيهًا محققًا قيمة تراجع 2600 جنيه في الطن، ووصل سعر «حديد السويس للصلب» إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا، وسجل حديد العتال 32 ألفًا و800 جنيه، وحديد بيانكو 32 ألف جنيه، وحديد المعادي 32 ألفًا و200 جنيه، وحديد عطية سجل 32 ألفًا و700 جنيه.