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ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التداولات.. ومكاسب سوقية 3 مليارات جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
11:03 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين 2-10-2023، وسجلت مكاسب سوقية بلغت 3 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21%، في مستهل التعاملات عند مستوى 20097.1 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.16% عند مستوى 3795.11 نقطة.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.19%، عند مستوى 5650.78 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. 

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 464.4 مليون جنيه، عبر التداول على 73.3 مليون سهم، وتنفيذ 12.974 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 3 مليار جنيه، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.372 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

يُشار إلى أنّ تعاملات البورصة، الأسبوع الماضي، اختتمت عند مستوى تاريخي، بعدما أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في آخر جلسات عند مستوى 20429.24 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.

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