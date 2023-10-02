زيادة المعروض تهبط بأسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو بـ5 جنيهات

تراجعات جديدة شهدتها أسعار الطماطم في سوق العبور، اليوم، بالتزامن مع زيادة نسب حصاد شتلة الطماطم الشتوية، وضخها في الأسواق، حيث انخفضت أسعار الطماطم الجملة حسب ما أفاد الموقع الرسمي لسوق العبور عبر الإنترنت.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إنّه جرى ضخّ كميات كبيرة من الطماطم في الأسواق، ما يؤدي بدوره إلى استقرار أسعار المنتج في السوق، ذلك بعد فترة من ارتفاع السعر ووصوله لـ30 جنيها في الأسواق، حتى بات الأمر حاليا أكثر استقرارا مما كان عليه من قبل.

وأضاف «النجيب» لـ«الوطن»، أنّ أسعار الطماطم سجلت اليوم في سوق العبور تراجعا كبيرا، حيث تراوح سعر الكيلو في سوق العبور للجملة بين 5.5 - 11.5 جنيه، بينما كان سعر الطماطم أمس يتراوح بين 10 لـ12 جنيها للكيلو، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للسوق رسميا.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، على وجود الكثير من المعروض من الطماطم في الأسواق المصرية كافة، ما يؤدي إلى استقرار السعر وانخفاضه.