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أعلى عائد شهادات استثمار في مصر اليوم.. اختار الأفضل لك

كتب:

منة العشماوي
12:45 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
أعلى عائد شهادات

أعلى عائد شهادات

تقدم البنوك المصرية عددًا كبيرًا من الشهادات الادخارية بمميزات مختلفة، سواء في سعر العائد أو دورية الصرف أو الحد الأدنى للشراء، ونرصد فئة الشهادات ذات العائد المتدرج من حيث الأعلى على الإطلاق.

وبالنسبة لأعلى عائد شهادات في مصر اليوم ذات العائد المتدرج، يوفر البنك المصري الخليجي أعلى الشهادات الادخارية في مصر، وهي «ثروة بلس» مدة الـ3 سنوات والعائد 23% في السنة الأولى، ويكون في السنة الثانية والثالثة متغيرًا بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي لليلة واحدة، وعن الحد الأدنى للشراء يكون ألف جنيه، ودورية صرف العائد شهريًا.

شهادة البنك الأهلي المصري

وشهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية ذات العائد المتدرج، المدة 3 سنوات، والعائد في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والسنة الثالثة 16%، ودورية صرف العائد شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك مصر 

ويتيح بنك مصر شهادة ادخار بعائد متدرج، والمدة 3 سنوات، والعائد في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%، ويكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ودورية صرف العائد شهريًا.

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