انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية في منتصف تعاملات اليوم، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 7 جنيهات مرة أخرى بعد أن انخفض 10 جنيهات منذ دقائق، ووصل سعر الجرام إلى نحو 2143 جنيها، مقابل 2150 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2449 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2143 جنيها، وعيار 18 بسعر 1837 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و144 جنيها.