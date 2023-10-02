إنجازات 10 سنوات في «حكاية وطن».. خطة متكاملة للارتقاء بالرعاية الصحية

نالت المنظومة الصحية في مصر العديد من الإشادات والجوائز خلال العشر سنوات الماضية، إذ فازت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالجائزة الذهبية في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، بسبب جهودها المتميزة في تعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، والمقدمة من اتحاد المستشفيات العربية، وذلك مناصفة مع دائرة الصحة بأبو ظبي.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، فازت بشهادة البطل الماسي بمبادرة «بطل التحدي العربي لتغير المناخ في الرعاية الصحية» لاتحاد المستشفيات العربية.

الاهتمام بصحة السكان أولوية الحكومة

وثمنت وكالة فيتش التزام مصر المتزايد بتوفير الرعاية الصحية، والذي من شأنه تعزيز الاستثمارات داخل قطاع الصحة، كما سيعود بالفائدة على توسيع نطاق الرعاية الشاملة، موضحة أن الاهتمام بصحة السكان أصبح أولوية متزايدة للحكومة المصرية، ويتضح هذا من خلال عدد من المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها في الفترة الأخيرة.

تنفيذ خطة تأمين صحي وطنية

وأشارت مجموعة أكسفورد للأعمل إلى تنفيذ الدولة المصرية خطة تأمين صحي وطنية تقدم تغطية شاملةِ للمواطنين؛ ما يَعد بتغيير واسع في الإدارة الصحية بالبلاد، وتحسين المرافق وتقليل أوقات الانتظار وتوسـيع نطاق الوصول للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وأشارت الإيكونوميست إلى ما قدمته مصر من دروس للبلدان المختلفة في تحديها لالتهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق استجابتها بتنفيذ برنامج فحص وطني استطاع أن يصل لأكبر عدد من السكان في فترة وجيزة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن قانون التأمين الصحي الشامل خطوة رئيسة للأمام، وأشارت المنظمة ذاتها إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه قارة إفريقيا موطن للالتهاب فيروس سي، أظهرت مصر قيادة عظيمة في مكافحته.