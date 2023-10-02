تقرير: انخفاض الطلب الاستثماري على الذهب ​​إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات

شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية تراجعًا كبيرًا، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أشهر، وانخفض المعدن الأصفر إلى ما دون المستوى الحرج البالغ 1900 دولار للأوقية، وذلك في المقام الأول استجابةً للارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأدى هذا الارتفاع في العائدات إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

اتجاه المركزي الأمريكي نحو أسعار الفائدة أثر على الذهب

وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عقده في سبتمبر الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ولكنه قدم مؤشرات واضحة على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، علاوة على ذلك، أشار البنك المركزي إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة للعام التالي عما كان متوقعا في السابق، وفق موقع «ذا إكونوميك تايم».

وأشارت البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع ارتفاع الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة المصنعة، كما ظلت مطالبات البطالة بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر، وتم تأكيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من عام 2023 عند 2.1%، وكل ذلك ساهم في الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي.

توقعات ارتفاع التضخم تؤثر على الذهب

ومما أثر بشكل أكبر على أسعار الذهب، هو مؤشر أسعار المنازل والذي ارتفع بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في يوليو 2023، وهو أول ارتفاع منذ 5 أشهر.

ويؤدي هذا الانتعاش في أسعار المساكن في الولايات المتحدة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، إلى زيادة المخاطر المحتملة على توقعات التضخم.

وسط توقعات بزيادة مبيعات الخزانة، وتزايد الديون، والاحتياطي الفيدرالي المتشدد، والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 4.68٪ يوم الخميس، مما مارس ضغوطًا هبوطية على المستثمرين في السلع المعدنية الثمينة.

كما تضاءل الطلب الاستثماري على الذهب مع انخفاض حيازات صندوق SPDR Gold ETF إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، وتزامن هذا الانخفاض في الحيازات مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وأدت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب البيانات الاقتصادية القوية واحتمالات الهبوط الاقتصادي الناعم في الولايات المتحدة، إلى دفع المستثمرين إلى التفكير في إمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما جعلهم يبتعدوا عن الذهب.