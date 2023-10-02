أخطاء يجب تجنبها عند الاستثمار في الذهب.. احذر الوقوع بها

مع انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الحالية، تساءل كثير من أصحاب الذهب عن التوقعات، وهل خسروا أموالهم التي اشتروا بها الذهب في أوقات ارتفاع الأسعار أم لا؟.

أخطاء يجب تجنبها لعدم خسارة أموالك في الذهب

وقدّمت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب في السوق، عددا من النصائح لتفادي الأخطاء التي يقع فيها بعض المستثمرين في الذهب، والتي قد تؤدي إلى حدوث خسائر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الأخطاء التي يجب الابتعاد عنها عند الاستثمار في الذهب.

ابعد عن التسرع والمضاربة

- التسرع بالبيع عند انخفاض أسعار الذهب خوفًا من زيادة الخسائر.

- التعامل مع الذهب كمضاربة بالشراء والبيع بعد فترات قصيرة قد يدفعك إلى الخسارة.

- شراء الذهب أثناء موجات الصعود القوية خوفًا من تفويت فرصة تحقيق المكسب، لأن سوق الذهب دائمًا يعود إلى التصحيح ويعطي فرصًا أخرى للشراء.

- بيع الذهب بالخسارة أثناء موجات الهبوط القوية خوفًا من توسع خسائرك، لأن سوق الذهب دائمًا يعود إلى الارتفاع مجددًا.

- شراء الذهب من أماكن غير موثوق بها يزيد فرص التعرض لحالات النصب، خاصة عدم إمكانية اكتشاف الأمر إلا عند البيع مرة أخرى فيما بعد.