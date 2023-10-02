رابط الحصول على نتائج التقاعد النسبي في الجزائر.. اتبع الخطوات

أتاحت الحكومة الجزائرية رابط الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي في الجزائر، والذي يتيح للموظفين التقاعد بشكل تدريجي، إذ يرغب ما يقرب من 50 ألف موظف في معرفة النتائح.

نتائج برنامج التقاعد النسبي في الجزائر

ولمعرفة نتائج برنامج التقاعد النسبي في الجزائر لعام 2023/1445، يتوجب على الموظفين في القطاع العام اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة العمل والتشغيل في الجزائر من هنــــــا.

2- الضغط من القائمة الرئيسية علي خيار نتائج التقاعد النسبي.

3- إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم البطاقة الوطنية وكلمة المرور للوصول إلى معلوماتك الشخصية.

شروط الحصول علي برنامج التقاعد النسبي في الجزائر

وللحصول علي برنامج التقاعد النسبي في الجزائر، يجب اتباع العديد من الشروط التالية:

1- عمر المتقدمين بين 50 إلى 60 عامًا، ولكن النساء عند بلوغ سن 45 عامًا.

2- أن يقضي المتقدم على الأقل 15 عامًا في خدمة الوظيفة.

3- سداد الاشتراكات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 20 عامًا.

4- تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت صحة جميع المعلومات الشخصية للشخص المتقدم.

حالات محددة للتقاعد النسبي في الجزائر

وهناك عدة حالات محددة للتقاعد النسبي، التي حددتها الوزارة وتأتي كالتالي:

- الرجل بعد سن الـ50 والنساء بعد 45 عامًا، وهناك حالات للتقاعد دون النظر إلى السن بشرط واحد «أن يكون العمر 32 عاما وليس أقل».