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«الهجرة» تعلن عن رابط المشاركة في معسكر «اتكلم عربي 2» للمصريين بالخارج

كتب:

منة عبده
05:01 م | الأحد 20 أغسطس 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، عن إطلاق معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و13 عاما بنهاية أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في إطار خطة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» المقامة تحت عنوان «جذورنا المصرية»، وأطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في 2020، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم.

إتاحة رابط إلكتروني لتسجيل أبناء المصريين بالخارج الراغبين في حضور المعسكر

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، إلى أنه تم إتاحة رابط إلكتروني، لتسجيل أبناء المصريين بالخارج الراغبين في حضور المعسكر، وتم نشر الرابط والتفاصيل عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كي يصل لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج. 

ويمكن لأبناء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة في معسكر «اتكلم عربي 2» نهاية أغسطس، التسجيل عبر هذا الرابط.

وأكدت وزارة الهجرة أن شروط تسجيل البيانات الأساسية المطلوبة، تتمثل في: 

- اسم ولي الأمر.

- دولة الإقامة بالخارج.

- بريد إلكتروني.

- رقم هاتف.

- رقم واتس آب. 

- اسم الطفل المشارك في المعسكر.

- النوع. 

- السن. 

وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة، يتم الضغط على «إرسال» لنجاح عملية التسجيل.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.