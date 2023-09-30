غدا.. «حماة الوطن» ينظم مسيرة بالسيارات في العريش لتأييد الرئيس السيسي

يستعد حزب حماة الوطن بشمال سيناء، غدا الأحد، لتنظيم مسيرة بالسيارات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بشوارع العريش الرئيسية والميادين.

مسيرة بشوارع العريش تأييدا للرئيس السيسي

وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم، إن المسيرة ستنطلق من شوارع العريش غدا الأحد، وذلك في تمام الساعة الخامسة حتى السابعة مساء، مضيفا أن تجمع الجماهير وجميع الأمانات والأقسام بالحزب يبدأ في ميدان الرفاعي بوسط العريش، حاملين الأعلام واللافتات لدعم الرئيس.

حماة الوطن يؤيد الرئيس السيسي

جاء هذا بناء على تعليمات اللجنة المركزية في القاهرة، والأمين العام المهندس هيثم رحمي، والذي أكد بدوره وقوف الحزب أمانات وأعضاء من الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن بشمال سيناء من أوائل الأحزاب السياسية التي أعلنت تأييدها للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، من خلال مؤتمر جماهيري كبير بمقر الحزب بوسط العريش.