وكيل «عربية النواب»: حديث الرئيس في «حكاية وطن» نابع من قلب قائد عظيم

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس خلال مؤتمر «حكاية وطن» كان حديثا نابعا من القلب، من زعيم مهموم بقضايا الوطن وصادق في طرح الحقائق الكاملة أمام المصريين.

الحفاظ على أمن واستقرار مصر

وأضاف في بيانه أن جميع القضايا التي تناولها الرئيس في كلمته كشفت للرأي العام المصري والعالمي أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية أصبحوا ولأول مرة في تاريخ مصر شركاء في الحكم، وفي الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وأكد أن أكبر دليل على ذلك يتمثل في محورين رئيسيين، الأول يكمن في تأكيد الرئيس خلال زياراته الخارجية لمختلف دول العالم أن الشعب بطل الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها مصر، وأما المحور الثاني يتمثل في توافد الشعب العظيم إلى مختلف مقار الشهر العقاري، لدعم وتأييد ترشح الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توثيق حقيقي لجميع الإنجازات والمشروعات القومية

وأكد أن ما جرى عرضه في مؤتمر حكاية وطن يعد توثيقا حقيقيا لجميع الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها الرئيس السيسي لمصر وشعبها، وبمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والظلام والإرهاب ولجميع الشائعات والأكاذيب والسموم التي يبثونها ضد الدولة المصرية.