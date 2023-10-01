تحرير 287 محضرا في حملات مكبرة على أسواق دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين، والتي شنت حملات مكبرة لضبط الأسواق.

287 محضرا والتحفظ على 50 كرتونة زبيب

أسفرت نتائج الحملات المكثفة التي شنتها مديرية التموين بدمياط، عن تحرير محاضر بإجمالي 287 محضرًا، والتحفظ على 50 كرتونة زبيب لا تحمل تاريخ إنتاج، كما تم ضبط مخالفات غش تجاري بالامتناع عن بيع السكر.

لحوم مكشوفة ومخالفات في الخبز

وفي السياق ذاته أشارت المديرية في البيان الصادر عنها أن المحاضر، قد تم تحريرها لوجود مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، والاستيلاء على المال العام بالمخابز، والإعلان عن الأسعار، وتصرف في مقررات تموينية، وعدم حمل شهادات صحية، وأوكازيون وهمي، وكذلك بيع لحوم مكشوفة، وسلع مجهولة المصدر، وتعبئة مواد غذائية بورق مطبوعات وأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية، وعدم الإعلان عن السلع المخزنة، كما تم تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.