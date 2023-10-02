أهالي المنصورة يحتشدون لدعم الرئيس السيسي: «مصر محتاجاك يا ريس»

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة تجوب الشوارعن لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوافد الآلاف من المواطنين إلى مكان الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكراه، حاملين الأعلام وصورة الرئيس السيسي.

مسيرة حاشدة في المنصورة لدعم السيسي

وأقبل الآلاف من المواطنين على المنصة، للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، في حفل ينظمه حزب مستقبل وطن بالدقهلية، ومن المقرر أن يحيي الحفل، الفنان محمد فؤاد، وردد الأهالي كلمات وطنية مثل«كلنا وراك يا سيسي»، «اترشح ياريس كلنا معاك».

وعبرت هدى مختارـ مواطنة بالدقهلية عن دعمها للرئيس السيسي: «أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه صمام الأمن والأمان، وحرر مصر من الإرهاب».

وأضافت إيمان مرسي، ربة منزل ومواطنة بالدقهلية: «أشعر بالأمان ولا أخشى على أولادي كالسابق بعد أنّ طهر الرئيس السيسي مصر من الإرهاب، الرئيس السيسي له إنجازات عظيمة لا تعد ولا تحصى، وأنا أقول له بنحبك يا سيسي وكمل مشوارك، مصر محتاجاك، وندعمك قلبا وقالبا».

تأمينات مشددة في شوارع المنصورة

شهد شارع قناة السويس أمام ميدان أم كلثوم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، في مسيرة ضخمة تجوب شوارع المنصورة وضواحيها بالسيارات، معلقين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلم مصر، وسط تشديدات أمنية مكثفة، إذ دفعت مديرية أمن الدقهلية، بالعديد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين محيط المكان، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.