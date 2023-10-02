مسيرة حاشدة في الفيوم لمطالبة السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة

ينظم أهالي محافظة الفيوم والأحزاب، مسيرة ضخمة مساء اليوم، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال الإنجازات التي بدأها في كل أنحاء مصر خلال السنوات الماضية، كما تشهد المحافظة تنظيم مهرجان ضخم، للاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر، ويُحييه عدد من الفنانين في ميدان السواقي بوسط المدينة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل تنظيم أكبر مسيرة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات المُقبلة، فضلًا عن تفاصيل الحفل الذي يقام لإحياء ذكرى نصر حرب السادس من أكتوبر.

«أحزاب الفيوم» تطالب «السيسي» بالترشح للرئاسة

ودعا حزبا مستقبل وطن، وحماة الوطن، كافة كوادرهما الحزبية وأعضائهما المنتشرين في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، والأهالي، بالاحتشاد مساء اليوم في ميدان السواقي، لتنظيم مسيرة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة، إيمانًا ويقينًا بأنّه منقذ الدولة المصرية، ومُثبت دعائمها، واستكمالًا لمسيرة البناء والعطاء التي بدأها نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ومن المتوقع أن تنطلق المسيرة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وتستمر حتى قبل بدء الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، الذي ينطلق في الساعة السادسة والنصف مساءً.

احتفال اليوبيل الذهبي بنصر أكتوبر

في سياق متصل، تشهد محافظة الفيوم، تنظيم احتفال اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر «50 عاما على النصر» مساء اليوم في ميدان السواقي بوسط المدينة، إذ يُحيي الحفل عدد من المطربين أبرزهم: الفنان محمد عدوية، وحجازي متقال، وآلاء أيوب.