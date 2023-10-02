«النواب» الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الاثنين، بالإجماع، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، الذي أنجزته لجنة (6+6)، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

إقرار قانون انتخاب الرئيس والبرلمان

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس استهل جلسته بكلمة لرئيس المجلس، عقيلة صالح، أعلن فيها عن تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، أمس الأحد، من النائب جلال الشويهدي، وقال إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

مراعاة كل الاعتبارات

واعتبر عقيلة صالح، أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربًا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على «إنجاز هذا العمل»، مؤكدًا أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».