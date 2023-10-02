وزير الداخلية: مصر ما زالت تواجه حروب الجيلين الرابع والخامس من خلال اللجان الإلكترونية

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن تهديد الإرهاب العنيف؛ انتهى بصورة أكبر وانحصر، ولكن هناك تهديد من نوع آخر يواجه مصر، وهو حروب الجيلين الرابع والخامس؛ اللذين تتعرض لهما مصر خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وتوقد عمليات تنفيذها الجماعات الإرهابية بالخارج من خلال اللجان الإلكترونية.

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض العناصر التي تتفق مع الجماعات وتختلف فكريا؛ تساعدها بتلك الحروب، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعي هذا التهديد المكون من إشاعات واختلاق أكاذيب، ومحاولة بث الإحباط بنفوس الشعب المصري، وتصدير فكر مغلوط لشباب صغير السن لم يعاصر الأحداث التي شهدت كل تلك الجرائم التي تمت من خلالهم.

وتابع أن وزارة الداخلة لا زالت أمامها هدف تعمل على مواجته والقضاء عليه، وبمسانده المواطنين أيضا ووعيهم تحاول إجهاض تلك المحاولات من خلال الضربات الأمنية الكثيفة، مشيرا إلى أن الوعي هو الحاجز وحائط الصد لهذه المخاطر، موضحا أن وزارة الداخلية نظمت ندوات ومؤتمرات وورش عمل لمخططات إسقاط الدول من الداخل لدعوة مختلف فئات المجتمع؛ سواء طلبة أو عاملين بمختلف الجهات وزيادة وعيهم تجاه المجتمع وأمنه.