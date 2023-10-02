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الرئيس السيسي: أنا مع إعادة هيكلة «الداخلية» في إطار تطوير كل المؤسسات

كتب:

محمد عزالدين
07:05 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لوزير الداخلية، قائلا: «إنت بتتكلم عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأنا بقوله أنا مع الفكرة، أيوة أنا مع إعادة كل حتة فيكي يا مصر، التطوير جزء من الحياة الإنسانية، ولو أنت معترفتش بيه وجربت إنك تعمله يبقى مفردات الدنيا مش هتعرفها».   

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، «الفكرة هنا مش فكرة مطلب شعبي لإعادة الهيكلة، ده تطوير والمستهدف لأي مؤسسة من مؤسسات البلد، بغض النظر عن 2011، ده عمل لابد كل المختصين والمسؤولين يكونوا شايفينه وبيجروا عليه».

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