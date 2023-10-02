مقرر بـ«الحوار الوطني»: الرئيس السيسي أول من اهتم بتمكين الشباب وتوليتهم المناصب

الاهتمام بالشباب وتمكينهم، جاء على رأس أولويات القيادة السياسية، بشكل جاد وفعال ويعتمد على الكفاءة وقدرة الشباب على تحمل المسؤولية، فبدأت الدولة في إجراء حوارات عبر مؤتمرات الشباب؛ يتم فيها الاستماع للشباب بحضور رئيس الجمهورية ومعه كامل الجهاز التنفيذي لعمل حوار بين الشباب والسلطة التنفيذية.

وتخرج هذه المؤتمرات بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكان من أهمها أن التمكين لا يأتي إلا بعد التأهيل والتدريب، كما خرجت أيضا العديد من التجارب الناجحة من رحم مؤتمرات الشباب أهمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، وهو ما تجسد في تقلد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار.

القيادة السياسية عملت على تمكين الشباب

وقال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة السياسية عملت على تمكين الشباب في القطاعات كافة، سواء التشريعية أو التنفيذية، مؤكدا أن تمكين الشباب بدأ من خلال عدة مؤتمرات منذ عام 2016 الذي أطلق عليه عام الشباب المصري، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب، والتي خرجت منها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأكاديمية الوطنية للتدريب ولجنة العفو الرئاسي، وخرج منها منتدى شباب العالم، ترجمة حقيقية لعملية التمكين الفعلي للشباب، وخاصة في غرفتي البرلمان، فضلا عن وجود الشباب في مناصب بالسلطة التنفيذية من خلال معاوني المحافظين والوزراء.

الدولة المصرية لا زالت تعمل على تمكين الشباب

وأضاف مقرر الشباب بالحوار الوطني أن هناك في السلطة التشريعية 32 نائبا في مجلس النواب و16 نائبا في الشيوخ من شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن الدولة المصرية لا زالت تعمل على المزيد في ملف تمكين الشباب المصري، والذي ظهر جليا خلال الحوار المفتوح مع الشباب عن طريق لجنة اللجنة التي فتحت جميع الملفات التي تخدم الآلاف الشباب سواء في ملفات ريادة الأعمال أو غيرها من الملفات.