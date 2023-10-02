احتفالات فريدة بميدان الجلاء لتأييد السيسي: بلالين على شكل «C C»

شهدت مظاهر تأييد المواطنين للرئيس السيسي أساليب جديدة، وجاء أبرزها بالقاهرة وتحديدا بميدان الجلاء، إطلاق «بلالين» على شكل حرفي C C (سي سي) لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، وهلل المارة أثناء رؤيتهم لها وهي ترتفع في السماء في شكل جمالي، ليهتف الجميع في الشارع «تحيا مصر».

وعلى فندق شيراتون، وضعوا بلالين على شكل حروف اسم الرئيس السيسي، ولافتات تقول «مصر» «كلنا معاك» «الأمن والأمان»، وارتفعت أعلام مصر ولافتات تأييد الرئيس عند ظهور حروف الرئيس.

احتفالية تأييد الرئيس السيسي

وتوافد المئات من المواطنين على ميدان الجلاء بحي الدقي، لحضور احتفالية دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع العديد من المواطنين أعلام مصر، وصور مؤيدة للرئيس السيسي، واحتفل المشاركون على أنغام الأغاني وطنية، ودق بعض الشباب الطبول وأطلقوا المزمار.