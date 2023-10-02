إعلان تشويقي لفيلم «أوسكار» المتناول عودة إحياء كائن «الماموث»

في جو من الغموض، جرى طرح بوستر وإعلان تشويقي لفيلم سينمائي جديد بعنوان «أوسكار»، من إخراج هشام الرشيدي، إذ يظهر كائن «الماموث»، وهو يتجول بضخامته بين البنايات وفي شوارع منطقة وسط البلد بالقاهرة.

كما جرى طرح بوستر مبدئي للفيلم، يتصدره «كائن الماموث وطائرة وبحر» يبدو أن هذه الطائرة سقطت به.

تكلفة إنتاجية ضخمة وأحدث التقنيات وبطولة نخبة من النجوم منهم ممثل عالمي

قال المخرج هشام الرشيدي، في تصريحات للصحفيين، إن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي، حول مهمة إعادة إحياء كائن الماموث من جديد في عدد من الدول الأجنبية، لكن بشكل قدري تقع الطائرة التي تحمل هذا الكائن في مصر وتتوالى الأحداث، مشيرا إلى أن عمليات التصوير بدأت مؤخرا.

وأضاف الرشيدي أن الفيلم من إنتاج تريند، التي سبق وشاركت في العديد من أعمال هوليود، منها مسلسل the boys، وفيلم lullaby، وتم رصد ميزانية ضخمة وغير مسبوقة في الإنتاج السينمائي، ومن المقرر أن يتم استخدام أحدث التقنيات في مجال الجرافيك، لتظهر الصورة بشكل متميز، مؤكدا أن الفيلم يتضمن كم كبير من الجرافيك لم يسبق وجوده في أي عمل سينمائي على مستوى الشرق الأوسط.

بدء تصوير فيلم «أوسكار»

وأوضح الرشيدي أن الفيلم يشارك في بطولته نخبة من أبرز النجوم منهم ممثل عالمي، وأنه سيجري إعلان أسماء النجوم المشاركين في العمل.