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الرئيس السيسي: لابد من اتخاذ الدروس والعبر مما حدث في 2011 لعدم تكراره

كتب:

محمد عزالدين
07:39 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «اللي اتعمل في مصر في 2011، لابد أن نتخذ منه الدروس والعبر، ويجب أن تتحول كل الإجراءات التي اتعملت ضد الدولة إلى إجراءات مضادة متتكررش تاني، يعني أحاصر مجلس الوزراء والبرلمان والمحكمة الدستورية؟!».

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، «أنا كنت مدير المخابرات وشايف كل حاجة بتتعمل في البلد، لكن في التلفزيون كنت أنت بتشوف مظاهرة 50 ألف أو 60 ألف بيهتفوا الشعب يريد.. إزاي أبنيلك الشعب يريد؟».

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