لبنى عسل: جلسات «حكاية وطن» شهدت زخما كبيرا بين القضايا المطروحة

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن جلسات «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» مهمة وشهدت زخما كبيرا بين القضايا التي طُرحت سواء ملف الصحة أو العدالة الاجتماعية أو السياسة الخارجية، فضلا عن تحديات الأمن القومي واستعادة الأمن والاستقرار والجهود التي قامت بها وزراة الداخلية.

وأضافت «عسل»، خلال تقديمها لبرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»: «وزير الخارجية أشار إلى أن قوة مصر الخارجية تكتسبها من قوتها الداخلية»، متابعة: «استعراض وزير الداخلية اليوم بالأرقام لمعدلات الجريمة والعمليات الإرهابية وحجم الجرائم التي تم التعامل معها منذ عام 2014 وما قبله وصولا للوضع الحالي أرقام مخيفة».

الأمن والاستقرار مفتاح التقدم

وتابعت: «الرئيس السيسي قال إن الأمن والاستقرار يعدان مفتاح التقدم، فلا توجد تنمية أو تقدم أو مشروعات بدونهما، كما أكد أن الحرب مازالت مستمرة وتزيد يوما بعد يوم، ومحاولة تفكيك الدولة المصرية لم يعيشها الشباب الحالي نظرا لكونهم أطفالا في تلك الفترة»، متابعة أن الشباب الحالي لم يشاهد أو يعاصر التفجيرات والخوف والقلق الذين وجدوا من قبل.