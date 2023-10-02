مواطنون بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات: هندعمه لآخر يوم بعمرنا

تحول ميدان الجلاء بحي الدقي في محافظة الجيزة بين لحظة وأخرى إلى هتافات لا تتوقف وألعاب نارية وأغاني وطنية، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد العديد من المواطنين سعادتهم الكبيرة بخوض الرئيس الانتخابات، مؤكدين استمرار مشوار بناء دولة حديثة.

حسن النبي مواطن خرج منذ ساعات للمشاركة في احتفالية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبعد إعلان ترشحه، رفع أبنائه فوق كتفه وظل يهتف ويردد تحيا مصر هو وأطفاله: «من 10 سنين وأنا بأيد السيسي، وإحنا معاه لآخر العمر».

إيمان، إحدى المواطنات، أكدت أنها لا تتبع أي أحزاب سياسية لكنها أتت لحضور الاحتفالية لدعم وتأييد الرئيس السيسي لترشحه، وعبرت عن سعادتها وفرحتها قائلة للوطن: «إن شاء الله مصر ومستقبل مصر أفضل الأيام الجاية».

السعادة تسيطر على الجماهير

حالة السعادة سيطرت على كل الجماهير التي شهدت احتفالية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، بما فيهم الباعة، إذ أكد العديد منهم للوطن: «إحنا جينا عشان مصر، عشان نبني البلد، من 10 سنين كانت البلد حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص، تقدم وتطور وإنجازات مش بتقف، الرئيس شغال وبيعمل حاجات كتير للبلد، عشان كده إحنا وراه وبندعمه، والحمد لله على ترشحه».

مزمار وطبل بلدي لدعم الرئيس

ودعمت إحدى فرق الفنون الشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزمار والطبل البلدي، صلاح يوسف، رئيس فرقة الأمير رامي للفنون، قال: «الرئيس تولى الحكم في فترة صعبة، والحمد لله قدر ينقل البلد لحاجة تانية مكناش متوقعينها، وسعداء بترشحه».