تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين.. اعرف الـ5 جرامات بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وذلك تزامناً مع انخفاض أسعار الذهب اليوم مرتين، حيث تراجعت الأسعار في بداية التعاملات بقيمة 17 جنيهاً للجرام عيار 21، ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى خلال منتصف التعاملات، بقيمة 8 جنيهات، ليصل إجمالي الانخفاض حتى الأن، إلى 25 جنيهاً للجرام.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين، والتي جاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- تسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 12678 جنيهاً.

- تبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام في محلات الصاغة، 253053 جنيهاً.

- وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 25356 جنيهاً.

أسعار السبائك اليوم

- وتبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراماً داخل محلات الصاغة 126527 جنيهاً.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جراماً، تسجل الآن 50631 جنيهاً.

- وعن سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، تصل إلى 13670 جنيهاً.

- فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام 26440 جينهاً.

- وتسجل سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام، 78628 جنيهاً.