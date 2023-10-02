الأحزاب السياسية تعرب عن سعادتها بعد إعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات

حالة من السعادة سيطرت على عدد كبير من الأحزاب السياسية، عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح رسميا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي أعلنت تفاصيلها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال كلمته في ختام مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، مؤكدين أن ترشح الرئيس جاء استجابة للقوى السياسية وللشارع المصري ومطالبه.

في البداية ثمن الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد مخترقا كل الحواجز والعقبات دون خشية، موضحا أن الدولة تعمل الطريق الصحيح بما يعود بالنفع على المواطن.

وجه مصطفى جعفر سالمان، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لنداء الشعب المصري، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لافتا إلى أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ10 سنوات غير مسبوقة.

وأكد أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات ولمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والبناء.

وفي سياق متصل، عبر كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، عن سعادته البالغة بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تحققت في مصر خلال التسع سنوات الماضية.

مواصلة مسار التنمية

ورحب حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه مطالبًا إياه بمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014، وأشاد الحزب بكلمات الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن، التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتدادا لسعي مصر وشعبها.

وتقدم حزب حماة الوطن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لمطالبات ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن هذه المطالبات تأتي إيمانًا من الحزب بقدرة الرئيس دون غيره على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن إعلان الرئيس ترشحه، يؤكد أنه حريص على استكمال ما بدأه من إعادة بناء الدولة المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير 2011 وصولًا إلى 30 يونيو 2013.

وأعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس السيسى لحزب الجيل ولعدد كبير من أحزاب مصر ولجماهيرها التى احتشدت فى طول البلاد.