أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في مصر بعد انخفاض الأمس

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في مصر، وذلك بعد أن انخفضت أمس الاثنين بقيمة وصلت إلى 25 جنيها داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، ويرجع سبب الهبوط إلى قلة إقبال المواطنين على شراء الذهب الفترة الحالية.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2147 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2454 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 2463 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 1431 جنيها للشراء.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يبلغ 1227 جنيها.

- فيما يسجل سعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة بدون مصنعية 17176 جنيها.

- فيما يسجل سعر الاونصة في بداية التعاملات الصباحية 76311 جينها.