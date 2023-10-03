استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت أمس الاثنين، ليبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

- يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك المصرية 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك قناة السويس يبلغ 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وبالنسبة لسعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار اليوم الأحد في بنك القاهرة وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.