ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين أبشواي بمحافظة الفيوم، من ضبط طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز وغير مصرح بتداوله، داخل مدشة أغلال قبل بيعه في السوق السوداء، وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للجهات المختصة التي تولت التحقيق.

في سياق متصل، تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق ومختلف الأنشطة التموينية في جميع أرجاء المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

ضبط طن دقيق بلدي

تلقت مباحث التموين بمحافظة الفيوم، بلاغًا من إدارة تموين أبشواي، بضبط 20 شيكارة دقيق مخابز بلدي بإجمالي وزن طن داخل مدشة غلال أثناء تدويرها ونخلها وتحليلها تمهيدا لبيعها على إنّها دقيق فاخر 72% بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر.

وتمكنت الحملة التموينية من مصادرة طن الدقيق المضبوط، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تكثيف الحملات على المحال والمخابز

من ناحيته أكد المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أن الإدارات التموينية بجميع مراكز المحافظة تكثف من حملاتها بصورة يومية على محال الجزارة والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية، استجابة لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للتأكد من سلامة المعروضات وتواريخ صلاحيتها وضبط الأسعار.

وشدد وكيل وزارة التموين على إنّه يجري اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، وتحرير محاضر، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وذلك لمواجهة جشع التجار وبعض المهربين للأسواق السوداء، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.