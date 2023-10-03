علماء الأوقاف: بناء الدول والحفاظ عليها يحتاج إلى وعي كبير وحكمة بالغة

نظمت وزارة الأوقاف فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، أمس الاثنين بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول موضوع «حفظ الوطن من الكليات الست»، وذلك بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع عدد من كبار القراء والمبتهلين.

الوطنية الصادقة ليست شعارات

وأكد العلماء، أن قضية بناء الدول والحفاظ على الأوطان وفهم التحديات التي تواجه الأوطان أمر يحتاج إلى وعي كبير وحكمة بالغة وخبرة واسعة في إدارة الدول في عالم كثير التشابك والتعقيد، وأن الوطنية الصادقة ليست أقوالًا أو مجرد شعارات ترفع إنما هي عطاء حقيقي.

وذكر العلماء، أن كل وطني يجب أن يحرص على نشر روح التراحم والتكافل، وأن هذه هي الروح التي يجب أن تسود بين الناس سواء من منطلق ديني أم من منطلق وطني أم من منطلق إنساني، مع التحذير من الجشع والغش والاحتكار والاستغلال، فالتاجر الصدوق لا ترفعه صلاته ولا صدقته بقدر ما ترفعه أمانته وحرصه على المجتمع ومراعاته لظروف الناس.

فعاليات وزارة الأوقاف

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي التابع لوزارة الأوقاف أقيم بالمحافظات التالية:

- في محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه.‎

- في محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاب التائب.‎

- في محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد فاطمة الزهراء رضي الله عنها.

- في محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.

- في محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.

- في محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهداء.‎

- في محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنشية.

- في محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباسي.‎

- في محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

- في محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي رحيم.

- في محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي ناصر.‎

- في محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق.‎

- في محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد خليفة.‎

- في محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة والمغفرة.‎

- في محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنشاوي.

- في محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي بشر الشيخ.‎

- في محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العسال.

- في محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.

- في محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

- في محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمل بالخارجة.‎

- في محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أحمد أبو الخير.

- في محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة.

- في محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد شرف الدين.‎

- في محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي كمال الدين.‎

- في محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير أدريجة.‎

- في محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أم غرباب.‎

- في محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.