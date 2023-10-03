«الأوقاف» تفتتح 22 مسجدا الجمعة في 10 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 أكتوبر، في 10 محافظات منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 6 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 227 مسجدًا منها 163 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 64 مسجدًا صيانة وتطويرًا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد

وشملت مساجد الإحلال والتجديد عدة محافظات، نستعرضها على النحو التالي:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. السبيل- العريش

مديرية أوقاف الغربية

2- الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول.

مديرية أوقاف الجيزة

3. عائشة– أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23.

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الجلاء الغربي– قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي– العامرية ثان.

مديرية أوقاف بني سويف

5. عمر بن الخطاب– عزبة راضي– قرية ونا القس– الواسطى.

6. السلام - بني حلة - سمسطا.

مديرية أوقاف البحيرة

7. الرحمة- قرية مبارك– حسن علام النوبارية– أبو المطامير.

8. الإخلاص– عزبة عمر– قرية الفتح 18 لحوم– أبو المطامير.

مديرية أوقاف المنيا

9. الرحيم- منشية الدهب البحرية- نجع الأطرش.

10. محمود عيسى– عزبة محمود عيسى– الطيبة- سمالوط.

11. الشيخ منصور– دلجا– دير مواس.

مديرية أوقاف سوهاج

12. العمارنة– قرية نزة البحرية– مركز جهينة.

13. التقوى الإسلامية– الجلايلة– دار السلام.

مديرية أوقاف الدقهلية

14. أبو النيل– أوليلة - ميت غمر.

مديرية أوقاف أسوان

15. المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية- بنبان.

16. السنقاري– قرية السنقاري- مركز نصر النوبة.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنيا

1. الشعراوي – قرية السلام – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

2. عنبر– بندر حوش عيسى.

مديرية أوقاف الغربية

3. عباد الرحمن– كفر الجبالية– طنطا أول.

4. النصر– منشأة جنزور– طنطا أول.

5. النور– الدراوشة– كفر خضر– طنطا أول.

6. سيدي سعيد البسطويسي- المحلة أول.