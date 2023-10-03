فيلم «البعبع» يحتل المركز التاسع بشباك التذاكر.. حقق 2620 جنيها في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة خلال الـ24 ساعة، حيث أنه لا زال يُنافس في شباك التذاكر، رغم تواجده في السينمات منذ شهر يونيو الماضي.

وأوضح محمود الدفراوي، الموزع السينمائي في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة، حقق 2620 جنيهًا، أمس الاثنين، ليأتي في المركز التاسع وقبل الأخير، بين الأفلام المنافسة، فيما جاء إجمالي ما حققه العمل منذ طرحه في السينمات، نحو 43.5 مليون جنيهًا.

أبطال وأحداث فيلم البعبع لـ أمير كرارة

تدور قصة فيلم البعبع من خلال أمير كرارة الذي يجسد شخصية سلطان البعبع القادم من عالم الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب حياته عندما يلتقي بطفلين يزعمان أنه والدهما، فضلا عن مقابلة شابة تسعى للسفر إلى الخارج، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالأكشن والتشويق.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.