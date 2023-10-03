لائحة الانضباط المدرسي 2023.. كم درجة يحصل عليها الطالب؟

مع الأسبوع الأول لبداية العام الدراسي الجديد، حددت وزارة التربية والتعليم، لائحة الانضباط المدرسي 2023، لتحفيز الطلاب على الالتزام بمواعيد الحضور اليومية خلال العام الدراسي، والمتعلقة بدرجات التميز للحضور للطلاب طوال العام الدراسي.

لائحة الانضباط المدرسي 2023

وحددت لائحة الانضباط المدرسي 2023، الدرجات التي سيحصل عليها كل طالب، وفقا لنسبة التزامه بالحضور طوال العام الدراسي.

- يحصل الطالب على 3 درجات، شرط ألا تقل نسبة الحضور عن 95%.

- يحصل الطالب على درجتين فقط، إذا كانت نسبة الحضور أقل من 95%.

- إذا كانت نسبة الحضور أقل من 85% يحصل الطالب على درجة واحدة.

- يحصل الطالب على 5 درجات، حال التزامه بالحضور والانضباط طوال العام وتضاف إلى المجموع الكلي آخر العام.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

- موعد انتهاء الدراسة للترم الأول: الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- 27 يناير 2024: بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.