فيلم «مستر إكس» يحقق 8 آلاف جنيه فقط في قائمة الإيرادات اليومية

يواصل فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، التواجد في دور العرض، والمنافسة على أحد المراكز في شباك التذاكر، رغم طرحه منذ 14 أسبوعًا تقريبًا، إذ يحظى بحضور جماهيري حتى الآن.

المركز الثامن

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، أمس الاثنين، بلغت 8837 جنيهًا فقط، ليحل بذلك في المركز الثامن، ويظل بعيدًا إلى حدّ ما، عن القائمة المُستهدفة للرفع من السينمات، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأشار إلى أنّ إجمالي ما حققه فيلم «مستر إكس»، منذ طرحه في السينمات قبل 14 أسبوعًا، بلغت حتى الآن، 32 مليون جنيهًا تقريبًا.

قصة فيلم «مستر إكس»

قصة فيلم مستر إكس تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم عن طريق شركته التي أسسها لذلك، وتحدث له مفاجآت كثيرة.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف عمرو يوسف وأكرم حسني ومجدي عبدالغني، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.