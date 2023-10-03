برلماني: إعلان ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة رسالة طمأنة للمصريين

رحب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن القرار بمثابة رسالة طمأنة للمصريين الذين نزلوا لجميع الميادين يطالبونه بالترشح لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

الترشح ضرورة لاستكمال مسيرة التنمية

وأشار «الديب»، إلى أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، يأتى فى إطار استكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت فى البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، متابعا: «نزول الرئيس مجددا على رغبة الإرادة الشعبية ليس بجديد عليه، فلقد عودتنا دائما على النزول على الإرادة الشعبية واحترامها وقبول التكليف وتحمل تبعات الاستمرار ومسئوليته الشاقة مهما كلفه الأمر من تضحيات».

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه يؤكد حرصه على استكمال ما بدأه بإعادة بناء الدولة المصرية، مشيرا أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة القادمة، حيث استطاع أن يحافظ على الدولة المصرية من مرحلة اللاعودة، وأن الترشح ضرورة من أجل استكمال مسيرة المشروعات التى صارت بالفعل على أرض الواقع، فلا أحد يستطيع أن ينكر الإنجازات التى تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.