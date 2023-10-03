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عضو بـ«النواب»: مصر في أشد الاحتياج للرئيس السيسي لتحقيق التنمية

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:08 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أعلن المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، اتفاقه التام مع رؤية وتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تستحق التقدير، والمشاركة الواسعة تعبر عن وعي وعمق حضارة الشعب. 

ثقة الشعب في القيادة السياسية 

وأضاف أن أكبر دليل على ذلك خروج الملايين من المصريين في مختلف الميادين والشوارع المصرية لتأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لرد الجميل على النجاحات والإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها لمصر وشعبها.

وأكد أن مصر في أشد الاحتياج للرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها.

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