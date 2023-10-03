أمين سر «خارجية الشيوخ»: ترشح السيسي لولاية رئاسية جديدة «أمان للدولة»

ثمنت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الذي احتشد في جموع ميادين مصر لمطالبته بالترشح في الانتخابات المقبلة.

مشاركة الشعب الإيجابية في السباق الرئاسي تحمي مكاسبه

وأضافت أن تلبية الرئيس السيسي لنداء الشعب تأتي انطلاقا من شعوره بالمسؤولية الوطنية وحرصه على استكمال مسيرته في بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التي شرع في بنائها منذ توليه زمام الحكم، والتي بدأت بمحاربة الإرهاب، ومن ثم كانت الإنجازات التي تحققت حتى الآن.

ترشح الرئيس السيسي حماية وأمان

وأكدت أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت حماية وأمان للدولة المصرية والشعب، إذ حمل على عاتقه عبء مسئولية هذا الوطن، ورغم التحديات الصعبة والأزمات العالمية استطاع أن يحقق لمصر الأمن والأمان والاستقرار، وسطر إنجازات يشهد لها الجميع في الداخل والخارج.

وشددت على وعي الشعب المصري الذي لا يتهاون ولا يتخاذل في دعم ومساندة الدولة للمضي قدما في طريق التنمية، واستكمال رؤية مصر 2030، ما ظهر في ميادين وشوارع مصر اليوم، رغبة منهم في استمرار جهود بناء الإنسان التي بدأها الرئيس ويصر عليها رغم أية ظروف.

وأشارت إلى أن ما تم سرده من أرقام خلال مؤتمر "حكاية وطن"، جاء كرد بالغ جامع ومانع على كل من يحاول التشكيك في جهود القيادة السياسية والدولة المصرية، وما تحققه وتسعى إلى تحقيقه من إنجازات، تضمن للمواطن المصري" حياة كريمة" ومستقبل أفضل.

واختتم قائلة: "إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هى السلاح الذي سيحافظ به المصريون على مكتسباتهم التي حصلوا عليها أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، سواء كانت مكاسب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، إنه حان الآن دور الشعب المصري ليصطف ويتحد لحماية مكاسبه، وتضيف لحكايات الوطن رؤية جديدة وإنجاز أكبر".