تحت شعار «الأمن والأمان».. خريطة فعاليات تأييد السيسي في القاهرة والمحافظات

أكثر من فعالية ستنطلق اليوم تحت شعار «الأمن والأمان» في العديد من الميادين المصرية؛ من أجل تأييد الرئيس السيسي ودعمه ودعوته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

فعاليات تأييد الرئيس السيسي في القاهرة والجيزة

أما عن خارطة الفعاليات التي سوف تتم اليوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، فمن المقرر أن يحتشد أهالي محافظة القاهرة في ميدانيين وهما «الكوربة» بمنطقة مصر الجديدة، و«رنين» بمدينة الفسطاط، أما عن محافظة الجيزة، فسوف يجتمع المواطنون في ميدان الجلاء بمنطقة الدقي.

ومحافظة الإسكندرية على موعد اليوم مع فعالية تنطلق اليوم من أجل تأييد الرئيس السيسي، وذلك في ميدان القائد إبراهيم، وفي القليوبية سيتجمع المواطنون في ميدان المؤسسة الموجود في منطقة شبرا الخيمة، وفي محافظة مطروح، تتواجد التجمعات في ميدان الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح.

أهالي دمياط وكفر الشيخ يؤيدون السيسي من أكبر الميادين

أما عن أهالي محافظة الغربية فسوف تكون نقطة التجمع لهم في مدينة طنطا، في حين يعبر أهالي الدقهلية، فيعلنون عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من ميدان المحافظة في مدينة المنصورة، أما الشرقية فيكون التجمع بجانب قصر الثقافة في مدينة الزقازيق.

ومن ضمن المحافظات التي وردت في خريطة فعاليات تأييد الرئيس السيسي هي محافظات: المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وجاءت مناطق التجمعات في تلك المحافظات على النحو التالي:

- محافظة البحيرة: ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور.

- محافظة المنوفية: شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم.

- محافظة كفر الشيخ: ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ.

- محافظة دمياط: ميدان الساعة بمدينة دمياط.

ميدان إسماعيل يس بالسويس وميدان السواقي بالفيوم

ويتوجه أهالي محافظة بور سعيد إلى ميدان 3 يوليو بمدينة بور سعيد لإعلان تأييدهم للرئيس من هناك، وفي الإسماعيلية، يتواجد الأهالي في ميدان عثمان بمدينة الإسماعيلية، في حين يجتمع أهالي أسيوط في ميدان أم البطل في مدينة أسيوط.

ويشارك أهالي محافظة سيناء كذلك في تأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، ففي شمال سيناء يجتمع الأهالي في ميدان الرفاعي في مدينة العريش، أما جنوب سيناء يتواجد أهالي المحافظة في ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ، أما السويس يتواجد الأهالي في ميدان إسماعيل يس بمدينة السويس، والفيوم، يتحرك الأهالي من ميدان السواقي في مدينة الفيوم.

الممشى السياحي بالغردقة وميدان الزراعيين ببني سويف

وفي بني سويف والمنيا والوادي الجديد، جاءت خريطة التحركات لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة على النحو التالي:

- محافظة بني سويف: ميدان الزراعيين بمدينة بني سويف.

- محافظة المنيا: ميدان بالاس بمدينة المنيا.

- محافظة الوادي الجديد: ميدان الساحة بمدينة الخارجة.

أما عن أهالي سوهاج، فيتوجهون إلى ميدان الشبان المسلمين في مدينة سوهاج وفي قنا يتوجه الأهالي إلى ميدان الساعة في مدينة قنا، أما في الأقصر، فميدان أبو الحجاج بمدينة الأقصر هو نقطة التجمع لمؤيدي الرئيس السيسي، في حين يشهد الممشى السياحي في مدينة الغردقة على فعالية تأييد أهالي محافظة الغردقة للرئيس السيسي، أما أهالي أسوان يتواجدون في ميدان المحطة بمدينة أسوان.