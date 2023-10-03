أهالي كفر الشيخ: قرار الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات أثلج صدورنا

أعرب الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أن قراره أثلج صدورهم وجعلهم يشعرون بالأمن والاستقرار.

مواطن: قرار الرئيس جعلنا نشعر بالأمان

وقال محمد عبد الله، من أبناء محافظة كفر الشيخ، إن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثالثة جعلنا نشعر بالأمن والأمان والاستقرار، لأننا نعرف أن مصر ستعلو وتنهض في كل المجالات على يد الرئيس السيسي المحب لشعبه ووطنه، بالإضافة إلى أنه يعمل ويبني ليس من أجلنا فقط بل لـ100 عام قادمة.

قرار الرئيس طاقة نور للشعب

وأشار محمد الأجرود، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن إعلان الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة هو طاقة نور للشعب المصري، وأمل لا ينقطع نحو بناء مصر الحديثة والقوية، علاوة على أن ما نشعر به من أمن وأمان ليس من فراغ بل، هو من أعين ساهرة على خدمتنا وعقل يفكر يعرف كيف يحمي وطنه من الأشرار.