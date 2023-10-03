تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر ودمياط

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن 8 سفن متواجدة على أرصفتها، مشيرة إلى تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و654 شاحنة، و114 سيارة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للهيئة، أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، 371 شاحنة، و92 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، و283 شاحنة، و22 سيارة.

استقبال العبارة «أمل»

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة «أمل»، ومغادرة السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «الحرية» وبوسيدون إكسبريس».

وشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و182 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، فيما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة «النوي إكسبريس» متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1110 ركاب بموانيها.

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة

وفي سياق آخر، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، أكد فيه أن الميناء استقبل خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 42 سفينة، منها السفينة «DEEB BREEZA»، ويبلغ طولها 113 مترا، وعرضها 19 مترا، والقادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ7352 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53759 طنا، وحركة الوارد 23722 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 408 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3910 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56530 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 374053 طنًا، ووصل عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا لـ6430 شاحنة.